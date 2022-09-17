Обнаружены мины, установленные Арменией в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:11)

БАКУ /Trend/ - Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. Территории между позициями подразделений азербайджанской армии и пути снабжения, заминированные диверсионными группами вооруженных сил Армении, очищаются от мин инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате проведенной на территории деятельности по разминированию были обнаружены и обезврежены 100 произведенных в Армении противопехотных мин PMN-Э, 8 противопехотных мин PMN-2 и 10 противотанковых мин.

Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)