Минобороны Азербайджана обнародовало число раненых военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12-14 сентября 2022 года получили ранения и травмы различной степени тяжести при пресечении широкомасштабной провокации армянских ВС 282 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает в субботу Trend.

Из них 43 человека вернулись в ряды армии после оказания первой медицинской помощи, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - как средней степени тяжести, а состояние 21 человек - как тяжелое.

Кроме того, в результате провокации вооруженных сил Армении были ранены двое мирных граждан Азербайджана. Один из них после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой, а состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

Следует отметить, что лечение раненых военнослужащих ведется высокопрофессиональными военными врачами и другим медицинским персоналом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)