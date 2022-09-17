В Азербайджане утверждены списки госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, и которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание " и "Перечня государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа".
Согласно указу, в перечень государственных органов (структур), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, входят:
1. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "AzTV".
2. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "İdman TV".
3. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – телевещатель "Mədəniyyət TV".
4. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" – радиовещатель "Азербайджанское радио".
5. ООО “Центр инноваций” при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики – радиовещатель “ASAN Radio”.
6. ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" при министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики – радиовещатель "Avto FM".
В перечень государственных органов (структур), которые могут быть учредителями субъекта печатных медиа, входят:
|1.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
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Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
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Министерство юстиции Азербайджанской Республики
|4.
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Министерство обороны Азербайджанской Республики
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Министерство внутренних Дел Азербайджанской Республики
|6.
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Министерство культуры Азербайджанской Республики
|7.
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Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
|8.
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Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
|9.
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Национальная академия наук Азербайджана
|10.
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Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики