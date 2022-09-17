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ЕС остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

Политика Материалы 17 сентября 2022 16:12 (UTC +04:00)
ЕС остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Евросоюз остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"ЕС по-прежнему вовлечен на самом высоком уровне, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа", - написал Клаар.

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