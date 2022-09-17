ЕС остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Евросоюз остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"ЕС по-прежнему вовлечен на самом высоком уровне, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа", - написал Клаар.