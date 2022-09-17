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Важна безоговорочная и решительная поддержка территориальной целостности Азербайджана странами региона - Эрдоган

Политика Материалы 17 сентября 2022 18:48 (UTC +04:00)
Важна безоговорочная и решительная поддержка территориальной целостности Азербайджана странами региона - Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Очень важно, чтобы Армения прекратила свои провокации в отношении Азербайджана, действовала в соответствии со взятыми обязательствами и как можно скорее нацелилась на мир и сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция желает успешного завершения процессов нормализации в регионе и обеспечения устойчивого регионального мира и стабильности.

Президент Турции добавил, что важна безоговорочная и решительная поддержка всеми странами региона территориальной целостности Азербайджана.

Эрдоган сказал, что в октябре состоится открытие Международного аэропорта Зангилан, в котором он также примет участие.

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