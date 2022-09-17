Скончался азербайджанский военнослужащий, получивший тяжелое ранение при предотвращении провокации армянских ВС

БАКУ /Trend/ - 17 сентября в Главном клиническом госпитале минобороны Азербайджана скончался военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, получивший тяжелое ранение при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего", - сказали в министерстве.