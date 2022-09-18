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Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)

Политика Материалы 18 сентября 2022 15:56 (UTC +04:00)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, руководящий состав министерства и другие военнослужащие, а также гражданские служащие приняли участие в похоронах и поминальных церемониях военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении.

Об этом сообщили Trend в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

На церемониях, состоявшихся в Баку и регионах республики, минутой молчания была почтена светлая память сынов Родины, ставших шехидами во имя обеспечения независимости и территориальной целостности нашей страны.

Во время посещения Аллеи шехидов были возложены цветы на могилы шехидов, вознесены молитвы за упокой их душ.

На поминках было рассказано о боевом пути и героизме наших военнослужащих, ставших шехидами.

Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны принял участие в похоронах шехидов и поминках в память о них (ФОТО)
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