Председатель парламента Азербайджана примет участие в церемонии прощания с Елизаветой II

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 сентября прибыла в Великобританию для участия в церемонии прощания с Королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.

В международном аэропорту Лутона (Лондон) председателя Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Соединённом Королевстве Элин Сулейманов и прочие официальные лица.

19 сентября Сахиба Гафарова примет участие в церемонии прощания с почившей королевой и оставит прочувствованную запись в книге с соболезнованиями.

Кроме того, 18 сентября cпикер примет участие в официальном приёме от имени Короля Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III.