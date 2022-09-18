Нападения армянских общин на здания дипмиссий Азербайджана вызывают серьезное беспокойство - МИД

БАКУ /Trend/ - В последние дни серьезное беспокойство вызывают нападения армянских общин зарубежных стран на здания дипломатических миссий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, и характеризуются как преступные действия.

Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах.

Азербайджанская сторона требует, чтобы акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств и дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления.

Напоминаем, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства»,- говорится в заявлении.