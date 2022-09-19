Омбудсмен Азербайджана о нападениях на диппредставительства страны

БАКУ /Trend/ - Армения, проводящая на протяжении многих лет политику разжигания межнациональной розни, а также геноцида и терроризма, наряду с необоснованными территориальными претензиями к Азербайджану, продолжает совершать провокации, направленные на грубое нарушение прав человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Это еще раз подтверждается тем, что экстремистские силы армянского происхождения в Ливане, собравшись перед зданием посольства Азербайджана в Бейруте под предлогом проведения «акции», предприняли попытку нападения на здание посольства и покушения на жизнь азербайджанских дипломатов. Подобное происходило и перед нашими посольствами в США и Франции. В частности, во Франции под видом проведения "мирной акции" была предпринята попытка проникновения в здание нашего посольства, совершены акты вандализма. К сожалению, охрана здания посольства и дипломатов не были обеспечены в соответствии с требованиями международного права. А это означает невыполнение государствами обязательств по международному праву", - сказала омбудсмен.

Также она отметила, что нападения на дипломатические представительства Азербайджана являются грубым нарушением международного права, в частности Венской Конвенции «О дипломатических отношениях», принятой ООН в 1961 году, а также Конвенции 1973 года «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов».

"Мы решительно осуждаем события в Армении и за ее пределами, которые привели к формированию атмосферы нетерпимости к азербайджанцам, препятствующие обеспечению устойчивого мира между сторонами, а также использование лицами армянского происхождения в публичных выступлениях, социальных сетях выражений, полных ненависти, поощряющих вражду. Призываю правительство Армении соблюдать взятые на себя международные обязательства, не допускать дискриминации по этническому признаку и как можно скорее отказаться от политики ненависти к азербайджанцам. Обращаясь к международному сообществу, государствам, в которых действуют азербайджанские дипломаты, приглашаю принять меры, вытекающие из норм и принципов международного права, для обеспечения защиты дипломатических представительств Азербайджана от возможных в других странах подобных провокаций, совершаемых при подстрекательстве военно-политического руководства Армении и способствующих разжиганию вражды на этнической почве, а также посягающих на жизнь и здоровье людей», - сказала омбудсмен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)