В парламенте Азербайджана обсуждается соглашение о воздушном сообщении с Израилем

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается соглашение с Израилем о воздушном сообщении.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутаты обсудят законопроект об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении».

Ожидается, что по итогам заседания документ будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)