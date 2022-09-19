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В парламенте Азербайджана обсуждается соглашение о воздушном сообщении с Израилем

Политика Материалы 19 сентября 2022 11:58 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана обсуждается соглашение о воздушном сообщении с Израилем

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается соглашение с Израилем о воздушном сообщении.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутаты обсудят законопроект об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении».

Ожидается, что по итогам заседания документ будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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