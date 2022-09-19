В парламенте Азербайджана обсуждается соглашение о воздушном сообщении с Израилем

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается соглашение с Израилем о воздушном сообщении.
Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Депутаты обсудят законопроект об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении».
Ожидается, что по итогам заседания документ будет рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.
(Перевод: Фидан Мустафаева)