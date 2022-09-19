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Соглашение об авиасообщении с Израилем рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

Политика Материалы 19 сентября 2022 13:22 (UTC +04:00)
Соглашение об авиасообщении с Израилем рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении» рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. После обсуждения документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В документе отмечено, что соглашение, подписанное 30 июня 2022 года в городе Тель-Авив с целью установления воздушного сообщения между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль, состоит из 25 статей и дополнений. Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции о международном воздушном сообщении. В соответствии с соглашением стороны имеют право указать одну или несколько авиакомпаний для выполнения согласованных услуг на соответствующих маршрутах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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