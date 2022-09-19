Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников нефтяной промышленности Азербайджанской Республики за заслуги в развитии нефтяной промышленности страны.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Мамедова Тапдыга Самед оглу

медалью «Терегги»

Абдуллаеву Диляру Агалар гызы

Агаева Эльчина Ибарет оглу

Айдынова Заура Асиф оглу

Азакова Сиявуша Исфендияр оглу

Буньядова Эльшана Акиф оглу

Дадашлы Ису Рагим оглу

Абилову Арзу Керим гызы

Алимамедова Мехмана Мамед оглу

Алиева Нусрета Шихалы оглу

Форрестера Скотта

Хендерсона Найла Кёри

Гейдарова Эльхана Вахаб оглу

Ильтера Мустафу Месута

Исмаилова Ильхама Амирхан оглу

Исмаилову Шафаг Исрафил гызы

Магеррамова Самира Фазиль оглу

Мамедова Абдулгусейна Асаф оглу

Мирзалиева Эльмана Заргулу оглу

Мойлаеву Сабину Демир гызы

Мустафаева Наджафа Лятиф оглу

Оруджева Ровшана Гасан оглу

Шехмаметъева Рашида Ибрагимовича

Шафиева Вюсала Мамедали оглу."