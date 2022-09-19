В Азербайджане выделены средства на сооружение новых образовательных учреждений модульного типа - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении работ по сооружению образовательных учреждений модульного типа в Азербайджане.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется:

1.В целях продолжения работ по сооружению учебных заведений модульного типа на территории Азербайджанской Республики выделить Министерству науки и образования Азербайджанской Республики в соответствии с приложением к настоящему Распоряжению предусмотренные в подпункте 1.8.3 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2022 года номер 3143, 5,0 (пять) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в соответствии с распределением, предусмотренным в приложении к настоящему Распоряжению.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Со списком модульных школ, предусмотренных к сооружению на территории Азербайджана, можно ознакомиться здесь.