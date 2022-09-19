Азербайджан направил Франции ноту протеста (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 19 сентября 2022 года посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, ему была вручена нота протеста в связи с нападением армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе МИД, на встрече заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов довел до сведения посла, что нападение группы радикально настроенных представителей армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджана в Париже демонстративно сопровождалось грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права. В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, были поставлены под угрозу деятельность дипломатического представительства и жизнь сотрудников.

Халаф Халафов выразил решительный протест в связи с созданием условий и несвоевременным предотвращением этих действий радикальных армянских группировок, выразил глубокое сожаление по поводу невыполнения Францией обязательства по обеспечению принимающей страной безопасности дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических связях 1961 года.

Было отмечено, что акт вандализма, представляющий угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, требует тщательного расследования правоохранительными органами Франции, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с посольством Азербайджана, отметив, что будут предприняты соответствующие шаги для дачи соответствующей правовой оценки инциденту.

(Перевод: Фидан Мустафаева)