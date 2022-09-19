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Азербайджан
Политика
Азербайджан направил Франции ноту протеста
Политика
Материалы
19 сентября 2022 16:17 (UTC +04:00)
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Новости
БАКУ/Trend/ - Азербайджан направил Франции ноту протеста.
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Лента новостей
Азербайджан может стать ИКТ-хабом в регионе Южного Кавказа - госагентство (ФОТО/ВИДЕО) (Интервью)
16:27 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
SOCAR AQŞ завершила буровой проект в Казахстане
16:21 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Директор "Азербайджанфильма" принял участие во встрече со всемирно известным режиссером Кшиштофом Занусси
16:19 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджан направил Франции ноту протеста
16:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародована программа 2-го Каспийского экономического форума в Москве
16:14 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Военный самолет разбился на юге Ирана
16:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
Вниманию геймеров: на YouTube появились видео с опасным зловредом
16:10 (UTC+04)
ИКТ
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В школу с myCard Junior!
16:06 (UTC+04)
Экономика
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В Киеве состоялась всеукраинская конференция, посвящённая известному писателю из города Шуша (ФОТО)
16:05 (UTC+04)
Культура
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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Венгрии (ФОТО)
15:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
В сумгайытском поселке найдены боеснаряды (ФОТО/ВИДЕО)
15:48 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Халг Банк запустил сервис Google Pay™, удобный и быстрый способ бесконтактной оплаты
15:44 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Кувейта (ФОТО)
15:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане изменена дата профессионального праздника работников сферы туризма
15:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане произведено изменение в связи с профессиональным праздником работников Бакинского метрополитена
15:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Актеры поддержали армию и почтили память шехидов, исполнив гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
15:20 (UTC+04)
Социум
Материалы
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
15:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Региональный президент компании BP награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
15:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане выделены средства на сооружение новых образовательных учреждений модульного типа - Распоряжение
15:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Renaissance Capital пересмотрел прогноз по росту ВВП Азербайджана
14:55 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Мы благодарны Азербайджану за регулярную гуманитарную поддержку Украине - Владислав Каневский
14:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мы очень рады, что Азербайджан среди стран, оказывающих Украине гуманитарную поддержку - посол Польши
14:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Дом Азербайджана в Париже обратился к международной общественности
14:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Защищаем медицинские центры от хакеров
14:33 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Парламент Ирана проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией
14:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
14:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Вестминстерском аббатстве началась панихида по Елизавете II
14:21 (UTC+04)
Европа
Материалы
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
14:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Туркменистане вырос объем выданных госучреждениям кредитов
14:11 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Россия готова приветствовать любые попытки на деле способствовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией - Песков
14:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Туркменистане вырос объем выданных предпринимателям кредитов
13:53 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем значительно возрос
13:50 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
В Центре технологий Лютфи Заде прошла презентация Innovation Management and TRIZ Institute (ФОТО)
13:48 (UTC+04)
Социум
Материалы
Назван топ-5 импортируемых Азербайджаном групп товаров
13:47 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Осуществлены купонные выплаты по облигациям "дочки" PASHA Bank в Турции
13:44 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение еще одному пользователю соцсети
13:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Соглашение об авиасообщении с Израилем рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана
13:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
В минздраве Азербайджана состоялась встреча с делегацией Оценочной миссии ВОЗ (ФОТО)
13:12 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанская община в Праге провела пикет
13:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла
12:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан значительно увеличил производство химпродукции за год
12:49 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Газоснабжающая компания Казахстана закупит дизтопливо
12:48 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением армян на посольство Азербайджана во Франции
12:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Экономисты оценивают в 80% вероятность рецессии в еврозоне в ближайший год
12:36 (UTC+04)
Европа
Материалы
Омбудсмен Азербайджана о нападениях на диппредставительства страны
12:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Представитель МИД Ирана подтвердил, что бизнес-миссия РФ прибудет в Тегеран 19 сентября
12:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Лачинском районе обнаружены мины, установленные армянскими ВС (ВИДЕО)
12:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)
12:12 (UTC+04)
Культура
Материалы
В парламенте Азербайджана обсуждается соглашение о воздушном сообщении с Израилем
11:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Визит Нэнси Пелоси в Армению не способствует миру в регионе– Мустафа Шентоп
11:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Писатели из Египта и России провели в Баку творческую встречу (ФОТО)
11:48 (UTC+04)
Культура
Материалы
МИД Кыргызстана выступил с заявлением относительно событий на границе с Таджикистаном
11:28 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Глава МИД Азербайджана отбыл в США для участия в Генассамблее ООН
11:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
В UNEC у преподавателей, ведущих занятия почасовой оплаты, зарплата поднялась на 50 процентов
11:22 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане списаны кредитные долги военнослужащих, погибших в последних боях
11:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Визит Нэнси Пелоси в Армению преследует цель создать препятствия для мира на Южном Кавказе
11:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования (ФОТО)
11:06 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
США не имели никакого отношения к прекращению огня на границе Азербайджана и Армении - ИСТОЧНИК
11:06 (UTC+04)
Политика
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МИД Таджикистана распространил заявление в связи с событиями на границе с Кыргызстаном
11:04 (UTC+04)
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Испания отменит санитарный контроль в аэропортах для прибывающих из всех стран
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Цена газа в Европе опустилась почти до $1 850 впервые с конца июля
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В Азербайджане ограничена лицензия одного из страховщиков по продаже полисов ОСАГО
10:46 (UTC+04)
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В Болгарии состоится церемония запуска трубопровода для транзита азербайджанского газа
10:41 (UTC+04)
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В Азербайджане сократилось среднее число пользователей на один платежный терминал
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Президент Ильхам Алиев превзошёл Армению как на поле боя, так и на политической арене - австрийское издание
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09:46 (UTC+04)
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Число посещающих Азербайджан значительно возросло
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Официальный курс маната к мировым валютам на 19 сентября
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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
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Норвегия может остановить поставки газа Британии
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Азербайджан может сыграть решающую роль в оживлении транзита между Азией и Европой - взгляд из США
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