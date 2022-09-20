В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 19 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию Азербайджана по обеспечению мира в регионе в постконфликтный период и необходимые шаги в этом направлении.

Министр подчеркнул, что 12-14 сентября Армения, осуществив провокации и нападения против Азербайджана вызвала столкновения, и тот факт, что достигнутое в течение нескольких часов первоначальное прекращение огня было нарушено Арменией и тем самым повлекло за собой дополнительные потери. Он сказал, что Азербайджан как сторона, проводящая широкомасштабные восстановительные работы в регионе и размещающая в регионе бывших вынужденных переселенцев, не заинтересована в дестабилизации.

Министр напомнил, что, Баку, несмотря на тяжелые последствия оккупации международно-признанных территорий Азербайджана в течение 30 лет, выдвинул предложение о подписании мирного договора сразу после 44-дневной Отечественной войны и последовательно выступает с инициативами в этом направлении. По его словам, несмотря на усилия Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией, открытия коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также в гуманитарном направлении, Армения препятствует процессам и грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул готовность к безотлагательным переговорам между лидерами в направлении обеспечения прочного мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и итогами встречи в Брюсселе.