На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают процесс расчистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

19 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в северо-восточной части горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще 100 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Мины, обнаруженные инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, были вывезены с территории с соблюдением мер безопасности.

Работы по инженерному обеспечению продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)