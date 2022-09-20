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На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

Политика Материалы 20 сентября 2022 09:53 (UTC +04:00)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают процесс расчистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

19 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в северо-восточной части горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще 100 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Мины, обнаруженные инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, были вывезены с территории с соблюдением мер безопасности.

Работы по инженерному обеспечению продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
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