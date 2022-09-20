МИД Франции наконец осудил нападение армянских радикалов на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Франции осудило нападение армянских радикалов на посольство Азербайджана в этой стране.

Как передает во вторник Trend, об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

«Французские власти приняли все меры для обеспечения безопасности посольства и его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», - отмечается в публикации со ссылкой на заявление МИД.

Напомним, что 18 сентября армянские радикалы напали на здание посольства Азербайджана в Париже.