Азербайджан активно работает над восстановлением исторического наследия освобожденных территорий - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Основной целью Азербайджана является восстановление освобождённых территорий и культурного наследия.

Об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе мероприятия на тему "Культурная экономика в Азербайджане: Шуша - импульсы развития", передает во вторник Trend.

"Сегодня мы, наряду с физическим восстановлением освобожденных территорий, активно работаем над восстановлением исторического наследия, культуры, ценностей и традиций Карабаха", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан имеет все возможности для реализации этой инициативы.

По словам Керимова, в развитии культурной экономики приобретает все большую значимость креативная индустрия.

Он подчеркнул, что министерство разработало стратегию развития креативной индустрии.

"Эта стратегия охватывает все необходимые направления, в том числе экспортный потенциал, господдержку, поощрение, а также увеличение этого сектора в общей доле ВВП. Мы уверены, что созданные нами условия поспособствует привлечению частного сектора в эту сферу", - отметил министр.

Он добавил, что частные предприниматели в креативной индустрии уже приступили к реализации проектов.