Баку передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Баку передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих.

Об этом сообщили Trend во вторник в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Было отмечено, что осуществлен поиск останков армянских военнослужащих, погибших вследствие широкомасштабной провокации, совершенной армянскими ВС на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

Азербайджанская Республика, еще раз продемонстрировав свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, 20 сентября передала тела 95 армянских военнослужащих Еревану при посредничестве Международного комитета Красного Креста после осмотра с участием представителей Военной прокуратуры Азербайджана и установления на них отсутствия каких-либо признаков насилия.

Гуманитарный процесс, связанный с передачей тел армянских военнослужащих, будет продолжен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)