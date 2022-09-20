Выделены средства на проектирование и строительство села Шукюрбейли Джебраильского района - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

В распоряжении отмечается, что в целях осуществления работ по проектированию и строительству освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделяется 1 миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.