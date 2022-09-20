Выделены средства на проектирование и строительство сел Забух и Сус Лачинского района

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству освобожденных от оккупации сел Забух и Сус Лачинского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, в целях осуществления работ по проектированию и строительству освобожденных от оккупации сел Забух и Сус Лачинского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделяются 800,0 (восемьсот) тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.