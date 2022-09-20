Выделены средства на капремонт автодороги Дашкесан–Хошбулаг–Астаф - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги Дашкесан–Хошбулаг–Астаф Дашкесанского района.

Согласно распоряжению, в целях завершения капитального ремонта автомобильной дороги Дашкесан–Хошбулаг–Астаф, соединяющей девять населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 9,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.