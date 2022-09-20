Телеканал Al Jazeera подготовил репортаж о возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал Al Jazeera подготовил репортаж, посвященный деятельности Азербайджана по возвращению бывших вынужденных переселенцев в их родное село Агалы, передает во вторник Trend.

Как отмечается в материале, Азербайджан ведет работу по восстановлению своих территорий, освобожденных от оккупации во второй Карабахской войне.

В селе Агалы построены дома, магазины, школа и созданы рабочие места, говорится в репортаже.

В село уже переселены 70 семей.

Жители села Агалы поделились своими эмоциями в связи с возвращением в родные края.

Trend представляет вниманию этот репортаж.