В Азербайджане освобождается от таможенной пошлины ряд средств, связанных с образовательной деятельностью

БАКУ /Trend/ - Законопроект об изменениях в закон "О таможенном тарифе", поступивший в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по законодательной инициативе главы государства, предусматривает освобождение от таможенной пошлины ряда импортируемого оборудования, приборов, устройств и других средств, связанных с образовательной деятельностью.

Как передает во вторник Trend, перечень оборудования, приборов, устройств и других средств, связанных с образовательной деятельностью, освобожденных от таможенной пошлины, будет утвержден соответствующим государственным органом. Предлагаемые изменения в закон будут в силе в течение 2 лет с 1 января 2023 года.

Предлагаемое изменение в закон направлено на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, получение учащимися этих учреждений более качественных практических знаний, повышение качества общего образования, повышение уровня образования в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)