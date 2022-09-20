Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в области военного образования

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Управления подготовки военных кадров министерства обороны Узбекистана посетила Национальный университет обороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, учебном процессе и научной деятельности, были проведены обсуждения.

На встрече была отмечена значимость взаимных визитов между Азербайджаном и Узбекистаном в области военного образования.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.