Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе - Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает во вторник Trend.

"С освобождением от оккупации азербайджанских земель открылось историческое "окно" возможностей с точки зрения обеспечения стабильности на Южном Кавказе. Турция предприняла очень важные шаги для поддержки процесса, осуществляемого между Азербайджаном и Арменией. Хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни омрачила наше общее дело, верим, что в скором времени между двумя странами будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение", - сказал Президент Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)