Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября 2022 года Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend.

В заседании совета также приняли участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступивший в ходе встречи министр Джейхун Байрамов поделился своим мнением о работе и перспективах ГУАМ в сферах торговли, транспорта и связи, межпарламентского сотрудничества, а также отметил важность сотрудничества в рамках организации.

Министр доложил об усилиях по устранению последствий прошлого конфликта с Арменией в постконфликтный период. Министр проинформировал участников о мерах по восстановлению и реконструкции в регионе, возвращении внутренне перемещенных лиц, некоторых проектах по реинтеграции этнических армян, проживающих в регионе, а также опасности мин в регионе.

Было подчеркнуто, что в рамках трехсторонних заявлений и договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении, ведется работа по открытию коммуникационных и транспортных линий, а также со стороны Азербайджана выдвинуто предложение о мирном соглашении. Несмотря на все это, было сообщено, что Армения препятствовала процессу и прибегала к тактике проволочек, серьезно нарушала свои обязательства по Трехсторонним заявлениям, а в последние месяцы допустила широкомасштабные военные провокации, в результате которых есть потери. Было доведено до сведения, что, несмотря на деструктивную деятельность армянской стороны, наша страна полна решимости продвигать мирную повестку дня и продолжает переговоры.

Министр также отметил, что ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность, и важно решить проблему дипломатическим путем на основе международного права, особенно в международно признанных границах государств, в соответствии с принципами территориальной целостности и суверенитета. Было заявлено, что Азербайджан является одной из первых стран, предоставивших Украине гуманитарную помощь, и до сих пор Украине было предоставлено 15 миллионов евро гумпомощи. В завершение своего выступления министр Джейхун Байрамов поздравил Украину с принятием председательства в ГУАМ в 2023 году.

В ходе встречи также выступили министры иностранных дел других стран и генеральный секретарь Алтай Эфендиев, которые проинформировали участников о позициях и приоритетах в рамках организации.

В ходе встречи государства-члены подписали «Протокол о правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли» и «Конвенцию Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ о взаимной помощи в области консульских вопросов».