Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend.

Cтороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы и перспективах его развития, а также о текущей ситуации в нашем регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы имеет важное значение, и что работа над Планом действий на 2022-2025 годы, который был разработан исходя из потребностей нашей страны и представляет собой общие рамки сотрудничества, продолжается.

Министр проинформировал другую сторону о постконфликтной ситуации в регионе и масштабных провокациях Армении. Он представил подробную информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном, процессе делимитации, а также работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Министр рассказал о серьезных последствиях, вызванных минной угрозой на освобожденных территориях Азербайджана, размещением на наших территориях мин, произведенных Арменией в 2021 году. Подчеркнуто, что делимитация границы с Арменией и открытие всех коммуникаций, полное выполнение положений трехсторонних заявлений, подписание мирного соглашения важны для обеспечения стабильности и прогресса в регионе. В то же время Джейхун Байрамов сообщил о встрече с министром иностранных дел Армении 19 сентября.

Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич с удовольствием вспоминала свой визит в Азербайджан в качестве генерального секретаря ЕС. Она отметила, что План действий между Советом Европы и Азербайджаном определяет приоритеты между сторонами и важность их реализации. Она подчеркнула, что важно соблюдать режим прекращения огня в регионе, возобновить переговоры и продвигать процесс нормализации. Организация выразила готовность к реализации мер по созданию доверия.

На встрече стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.