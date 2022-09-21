Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией и напряженность в регионе в результате провокации Армении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего эстонского коллегу об обстрелах позиций Азербайджана 12 сентября, как о продолжении провокационных действий Армении, препятствующих мирному процессу. Он подчеркнул, что достигнутое перемирие нарушено Арменией и понесены дополнительные потери. Он отметил, что наша страна заинтересована в решении текущих проблем с Арменией на политико-дипломатическом уровне в постконфликтный период.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Эстония заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Азербайджаном. Выразив обеспокоенность сложившейся нестабильной ситуацией, министр иностранных дел Эстонии призвал стороны вести себя сдержанно и подчеркнул важность решения проблем путем диалога на основе норм и принципов международного права, особенно в рамках суверенитета и территориальной целостности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.