На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии на территории Лачинского района, в ущелье горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию территорий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)