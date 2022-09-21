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На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

Политика Материалы 21 сентября 2022 10:49 (UTC +04:00)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии на территории Лачинского района, в ущелье горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию территорий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
На территории Лачинского района обезврежены мины, установленные во время армянской провокации (ФОТО)
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