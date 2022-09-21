В парламенте Азербайджана пройдут специальные слушания по ущербу, нанесенному армянской оккупацией

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут специальные слушания в связи с ущербом, причиненным армянской оккупацией.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Было отмечено, что в парламенте пройдут специальные слушания по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении, и возмещению причиненного Азербайджану ущерба на основании соответствующих исков в международных инстанциях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)