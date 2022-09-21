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Азербайджан присоединяется еще к одной международной конвенции

Политика Материалы 21 сентября 2022 20:48 (UTC +04:00)
Азербайджан присоединяется еще к одной международной конвенции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется еще к одной международной конвенции.

Как сообщает в среду Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

Председатель комитета Хиджран Гусейнова отметила, что в Азербайджане существует сильная законодательная база в сфере защиты прав детей.

"Присоединение к международным конвенциям вносит вклад в дальнейшее совершенствование механизма защиты прав детей", - сказала она.

После обсуждения документ был предложен к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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