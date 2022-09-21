Президент Ильхам Алиев: До конца следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную, так и автомобильную дороги

БАКУ /Trend/ - До конца следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную, так и автомобильную дороги.

Об этом, в частности, сказал 21 сентября Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия азербайджанского флага в городе Лачин.

"Мы предложили 5 принципов для подписания мирного соглашения с Арменией. На словах они приняли их, но на деле мы этого не видим. Вновь тактика затягивания времени. Согласно акту о капитуляции, подписанному Арменией 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные силы следовало вывести из Карабаха. Они все еще не выведены полностью. Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. На сегодняшний день не только не предоставлен коридор, нам даже не представлен маршрут коридора. Не проделано никакой практической работы. Мы же уже проложили железную дорогу до Зангилана. Проложили до Зангилана автомобильную работу. До конца следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную, так и автомобильную дороги. При этом на территории Армении никакой работы не проводится и, как видно, они ничего не хотят делать. Вновь затягивают время", - сказал глава государства.