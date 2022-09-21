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Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 21 сентября 2022 22:47 (UTC +04:00)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 21 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров Движения неприсоединения.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, в заседании под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова приняли участие до 50 министров иностранных дел государств-членов Движения неприсоединения, а также заместители министров и постоянные представители при ООН.

Выступивший с заявлением на заседании , посвященном теме глобального состояния в послепандемийный период и задач Движения неприсоединения, министр Джейхун Байрамов проинформировал о работе, инициативах и дальнейших планах в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Было подчеркнуто, что мир прошел через большие трансформационные изменения, пережил такие невиданные до сих пор трудности, как пандемия, вооруженные конфликты, изменения климата и многочисленные вызовы в контексте глобальной безопасности и архитектуры развития.

Было доведено до внимания историческое значение саммита Контактной группы Движения неприсоединения по пандемии, проведенного по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Парламентской сети Движения неприсоединения, учрежденной в Мадриде, а также учреждения Молодежной организации, лого и флаг были утверждены в Шуше.

Министр проинформировал участников о работе по реконструкции и мирному созиданию на освобожденных от оккупации наших территориях после 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что азербайджанской стороной было выдвинуто предложение о подписании мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права.

Несмотря на это, 12 сентября вооруженные силы Армении осуществили очередную военную провокацию, нарушившую усилия по миру и созиданию в регионе. Наряду с этим, было отмечено, что минная угроза создает серьезные трудности, предоставлены факты о продолжении минирования Арменией территорий. Подчеркнуто, что Азербайджан не заинтересован в нарушении стабильности и продолжит усилия по обеспечению мира в регионе.

Затем состоялись обсуждения эффективных и совместных ответов на нынешние вызовы, министры довели до внимания позиции своих стран, была принята Политическая Декларация заседания.

Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)
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