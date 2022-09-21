Состоялось министерское заседание Движения неприсоединения под председательством главы МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров Движения неприсоединения.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, в заседании под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова приняли участие до 50 министров иностранных дел государств-членов Движения неприсоединения, а также заместители министров и постоянные представители при ООН.

Выступивший с заявлением на заседании , посвященном теме глобального состояния в послепандемийный период и задач Движения неприсоединения, министр Джейхун Байрамов проинформировал о работе, инициативах и дальнейших планах в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Было подчеркнуто, что мир прошел через большие трансформационные изменения, пережил такие невиданные до сих пор трудности, как пандемия, вооруженные конфликты, изменения климата и многочисленные вызовы в контексте глобальной безопасности и архитектуры развития.

Было доведено до внимания историческое значение саммита Контактной группы Движения неприсоединения по пандемии, проведенного по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Парламентской сети Движения неприсоединения, учрежденной в Мадриде, а также учреждения Молодежной организации, лого и флаг были утверждены в Шуше.

Министр проинформировал участников о работе по реконструкции и мирному созиданию на освобожденных от оккупации наших территориях после 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что азербайджанской стороной было выдвинуто предложение о подписании мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права.

Несмотря на это, 12 сентября вооруженные силы Армении осуществили очередную военную провокацию, нарушившую усилия по миру и созиданию в регионе. Наряду с этим, было отмечено, что минная угроза создает серьезные трудности, предоставлены факты о продолжении минирования Арменией территорий. Подчеркнуто, что Азербайджан не заинтересован в нарушении стабильности и продолжит усилия по обеспечению мира в регионе.

Затем состоялись обсуждения эффективных и совместных ответов на нынешние вызовы, министры довели до внимания позиции своих стран, была принята Политическая Декларация заседания.