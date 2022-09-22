Глава МИД Азербайджана встретился со словацким коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии Растиславом Качером.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность. Он отметил, что двусторонние отношения между двумя странами развиваются по ряду направлений и имеется большой потенциал для расширения этого сотрудничества. Была подчеркнута важность последовательной работы в целях развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также поощрения взаимных инвестиций.

Также глава МИД проинформировал о новой ситуации в регионе после 44-дневной войны, мерах, предпринятых Азербайджаном в связи с реализацией трехсторонних заявлений, поведении и последних провокациях армянской стороны вразрез со взятыми ею на себя обязательствами, а также о минной угрозе на освобожденных территориях.

Министр Растислав Качер отметил важность продолжения существующего политического диалога между нашими странами. Он подчеркнул важность соблюдения принципов международного права, являющихся основой межгосударственных отношений. Министр добавил, что нацелен на дальнейшее развитие связей сотрудничества, торгово-экономических связей между Словакией и Азербайджаном. Принимая во внимание обширный опыт и технологии Словакии, он подчеркнул намерение по поддержке усилий в области разминирования.

.Министры также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и другие направления, представляющие взаимный интерес.