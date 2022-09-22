Армения обязана построить свой участок Зангезурского коридора – The National Interest

БАКУ /Trend/ - На фоне ситуации в Украине резко сокращается количество маршрутов, удобных для транспортировки грузов с Востока на Запад. Одним из наиболее оптимальных маршрутов остается Зангезурский коридор.

Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Стивена Бланка, опубликованной информационным агентством The National Interest, сообщает в четверг Trend.

В статье говорится, что недавние события, касающиеся провокации Армении на границе с Азербайджаном, почти затмили новости о гораздо более громких событиях в Украине.

"Но не заблуждайтесь: возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией имеет глобальное значение. Текущие мирные переговоры между этими двумя странами в настоящее время находятся под угрозой", - говорится в материале.

В статье отмечается, что на фоне текущей макроэкономической ситуации Армения больше не должна откладывать строительство важнейшего нового транспортного маршрута между Европой и Азией - Зангезурского коридора.

«Этот проект, который долгое время обсуждался, но в настоящее время заблокирован Арменией, будет проходить от юго-западной границы Азербайджана через Армению до азербайджанского Нахчывана, а затем в Турцию и далее. Это недостающее звено на торговом пути Восток-Запад. Если Армения действительно является другом Запада, как утверждает ее многочисленная диаспора, она должна вернуться за стол переговоров», — написал Бланк.

Автор отметил, что Армения обязалась открыть коридор в рамках трехстороннего заявления от ноября 2020 года.

«В последние годы различные факторы укрепили регион как транзитное звено. Успешное сотрудничество между Турцией, Грузией и Азербайджаном привело к созданию новых связей, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и трубопроводы Южного газового коридора, которые обеспечивают Европу жизненно важным каспийским газом и другими ресурсами. Эта инициатива получила дальнейшее развитие, когда бывшие советские республики, такие как Казахстан и Узбекистан, начали отправлять топливо и товары через Азербайджан», — говорится в статье.

Автор отметил, что Зангезурский коридор станет кратчайшим сухопутным транспортным путем между Тихим и Атлантическим океанами.

«Армения получит значительную выгоду, открыв недостающее звено в глобальной цепочке поставок. Однако до сих пор Армения пыталась отказаться от своих обязательств», — пишет автор.

В то же время, отмечает Бланк, поколения популистской антитурецкой и антиазербайджанской риторики сузили возможности армянских политиков для нормализации отношений со своими соседями.

«Однако настало время для Армении решить, является ли она другом Запада, как твердо утверждает ее громкая диаспора в США и Европе, или нет. Если да, то она должна возобновить мирные переговоры с Азербайджаном и помочь открыть Зангезурский коридор», — написал автор.

Он отметил, что в условиях ситуации в Украине мало жизнеспособных решений для транспортировки товаров с Востока на Запад. Наиболее оптимальным среди них является Зангезурский коридор.