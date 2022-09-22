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В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 22 сентября 2022 18:04 (UTC +04:00)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах (ВМС) завершились командно-штабные учения, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, корабли, покинувшие порт по тревоге, встали на якорь в азербайджанском секторе Каспийского моря и организовали охрану энергетической инфраструктуры.

На учениях с боевыми стрельбами наши военные моряки высокопрофессионально выполнили задачи по уничтожению надводных средств нападения, плавучих мин и воздушных целей, а также диверсионно-террористических групп условного противника.

На учениях, проведенных в целях совершенствования навыков командиров и штабных офицеров по организации боевых действий, в том числе управления силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.

В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
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