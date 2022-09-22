Азербайджан присоединяется к ряду конвенций с оговоркой в отношении Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к нескольким конвенциям с определенной оговоркой в отношении Армении.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос был вынесен сегодня в первом чтении на обсуждение на первом заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству в ходе осенней сессии.

Член комитета Низами Сафаров проинформировал, что третий вопрос повестки заседания - это законопроект об утверждении Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции "Об экстрадиции". Было отмечено, что дополнительный протокол служит модернизации и дополнению ряда положений Европейской конвенции "Об экстрадиции", принятой в 1957 году.

Четвертый вопрос повестки заседания был связан с законопроектом об утверждении Конвенции "О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам", который предусматривает создание соответствующих средств для обеспечения своевременного доведения до сведения адресата судебных и внесудебных документов, которые будут представлены за рубежом.

Было отмечено, что положения обеих конвенций не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с армянской стороной.

Проект закона об утверждении Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи" представил председатель комитета Али Гусейнли. Он отметил, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международному порядку взыскания алиментов на детей и другим формам содержания семьи, и к ней Азербайджан также присоединяется с оговоркой в отношении Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)