Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Сербии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

"Рад встретиться с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и обсудить дружбу и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы региональной повестки безопасности", - написал министр.