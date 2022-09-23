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Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Сербии

Политика Материалы 23 сентября 2022 08:20 (UTC +04:00)
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Сербии

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

"Рад встретиться с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и обсудить дружбу и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы региональной повестки безопасности", - написал министр.

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