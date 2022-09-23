Азербайджан обеспечит использование всех международных механизмов для дачи правовой оценки преступлениям Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечит использование всех международных механизмов для дачи правовой оценки преступлениям Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана в связи с новым обращением, поданным в Международный суд ООН по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации" от 1965 года.

Так, отмечается, что в сентябре прошлого года Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в Международный суд ООН межгосударственные иски в соответствии по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

«Суд на основании поданных Азербайджаном ходатайств 7 декабря 2021 года единогласно принял решение о временных мерах против Армении. Таким образом, суд обязал Армению принять все необходимые меры для предотвращения пропаганды и разжигания расовой вражды на почве ненависти на территории Армении, включая организации и частных лиц, в отношении граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения, а также воздержаться от действий, которые могут обострить или затянуть конфликт или затруднить его разрешение. Основанием для принятия данного решения суда послужили представленные Азербайджаном доводы и доказательства, связанные с непривлечением Арменией к ответственности лиц и этно-националистических групп (в основном VOMA, POGA и др.), озвучивавших реваншистские, разжигающие ненависть в отношении азербайджанцев призывы, поощрением их деятельности государственными органами Армении в ряде случаев, и награждением активистов данных организаций.

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