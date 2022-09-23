В австрийской прессе опубликована статья о поездке Президента Ильхама Алиева в Лачин

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием “В чем секрет непоколебимой позиции Азербайджана?”, где освещается выступление Президента Ильхама Алиева, которое состоялось после завершения церемонии поднятия азербайджанского флага в городе Лачин.

В статье приводятся слова главы государства о том, что, несмотря на 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель, страдания граждан страны, разрушение историко-религиозных памятников, городов, установку более миллиона мин, Азербайджан предложил мир. Но страна вновь убедилась в том, что Армения не желает мира, она опять живет реваншистскими идеями.

В материале подчеркивается, что игнорирование Арменией предложений о мире выступает главным препятствием на пути осуществления процесса демаркации. Отмечается, что предложение Азербайджана о мире, прежде всего, основывается на реализации процесса демаркации, а также взаимном признании территориальной целостности.

В статье также приводится речь Президента Ильхама Алиева, где глава государства отмечает важность использования как карт ХХ века, так и карт предыдущего периода при проведении работ по делимитации.

Кроме того, приводится высказывание Президента Ильхама Алиева о том, что Армения не выполняет своих обязательств по строительству Зангезурского коридора, а также не выводит с территории Карабаха свои вооруженные формирования, хотя это является одним из условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

«При совершении 13 сентября очередной провокации против нас Азербайджанская армия ответила и вновь дала отпор врагу. Надеюсь, что наконец это послужит им уроком, так как они убедились в том, что никто и ничто не остановит нас. Нас не остановят ни чей бы то ни было звонок, никакое заявление, никакая инициатива», - цитирует газета слова главы государства.

В статье отмечается, что были попытки несправедливого международного давления на Баку, однако Азербайджан проявил решительность и не отступил от занимаемой позиции ни на шаг.

Согласно тексту статьи, все звонки Президенту Ильхаму Алиеву после телефонных разговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с лидерами различных стран мира в условиях напряженности на государственной границе показывают, что Баку является превосходящей, диктующей стороной.

В публикации также приводятся слова Президента Ильхама Алиева на заявления армянской стороны о том, что якобы Азербайджан вторгся на территорию Армении. Глава государства отмечает, что эти заявления не имеют под собой никаких оснований, так как делимитация еще не проводилась.

Основная же мысль статьи заключается в том, что главным козырем, который способствует укреплению позиций Азербайджана за столом переговоров и на поле боя, а также перед давлением международных организаций и некоторых государств, является представление официальных документов. Ярким примером этого может быть пункт о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, который был включен в трехстороннее заявление по настоянию Президента Ильхама Алиева, и на основе которого азербайджанская сторона смогла вернуть Лачин и окрестные села в короткий срок и без потерь. Именно наличие официальных документов способно нейтрализовать любое заявление, сделанное из-за океана или из центра Европы. Более того, эти документы позволяют Азербайджану в полноценной форме ответить на реваншистские шаги определенных кругов в Армении.