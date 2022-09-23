Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Управления подготовки военных кадров Министерства обороны Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Военного института, после чего состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования. Затем гости встретились с курсантами из Республики Таджикистан, обучающимися в Военном институте имени Гейдара Алиева, побеседовали с ними и поинтересовались их обучением. В рамках программы визита делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, музеем, проследила за учебным процессом. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков", - говорится в сообщении ведомства.