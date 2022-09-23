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Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 23 сентября 2022 15:18 (UTC +04:00)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Управления подготовки военных кадров Министерства обороны Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Военного института, после чего состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования. Затем гости встретились с курсантами из Республики Таджикистан, обучающимися в Военном институте имени Гейдара Алиева, побеседовали с ними и поинтересовались их обучением. В рамках программы визита делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, музеем, проследила за учебным процессом. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков", - говорится в сообщении ведомства.

Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Делегация Республики Таджикистан посетила Военный институт имени Гейдара Алиева (ФОТО)
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