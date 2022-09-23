Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

"Уважаемый господин Президент,

23 сентября исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам. От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с этой знаменательной датой, передаю самые добрые пожелания.

Основа отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом была заложена еще в минувшем столетии общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. С удовлетворением хочу отметить, что эти связи, успешно продолжаясь, развивались в последние тридцать лет по восходящей и достигли нынешнего уровня.

Мы придаем азербайджано-вьетнамским отношениям большое значение. Межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в политической, торговой, экономической, культурной и других сферах радует нас.

Одновременно, хочу особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках международных организаций, в частности, ООН и Движения неприсоединения. Мы признательны Вьетнаму за справедливую позицию и поддержку территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ нашей страны в соответствии с нормами и принципами международного права, требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Сегодня есть хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего партнерства в области транспорта, сельского хозяйства, инвестирования, торгово-экономической, энергетической и других сферах. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление связей, дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в соответствии с интересами наших дружественных народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Вьетнама – постоянного процветания и благополучия", - говорится в письме.