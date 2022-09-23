Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом 77-й сессии ГА ООН Чабой Кереши.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в рамках ООН, сотрудничестве со специализированными структурами ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах, стоящих на повестке дня.

Джейхун Байрамов проинформировал президента ООН о текущей ситуации в регионе, в том числе о проводимых восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также о минной угрозе, и о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией. Он отметил, что, несмотря на провокации Армении и затягивание ею процессов, Азербайджан продолжает усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Президент ГА отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН, и поздравил страну с 30-летием членства в ООН. Он высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также глобальные инициативы главы государства в связи с борьбой с пандемией COVID-19.

Кереши подчеркнул, что усилия Азербайджана по установлению устойчивого мира в регионе в постконфликтный период и проводимые им восстановительные работы достойны одобрения. Также он сказал, что ситуация в регионе вызывает беспокойство и важно решить проблемы в политической плоскости. Кроме того, была отмечена необходимость совместной деятельности в области разминирования территорий, учитывая широкие возможности ООН в области разминирования.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам председательства в Генеральной Ассамблее, в том числе по работе с молодежью, экономической стабильности, финансовой реструктуризации и другим темам. Они также обсудили другие вопросы повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)