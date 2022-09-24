Обсуждены перспективы расширения партнерства между Азербайджаном и Сингапуром

БАКУ /Trend/ - В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом Джейхун Байрамов написал в Twitter.

«Рад встретиться на Генеральной Ассамблее ООН с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Мы обсудили региональные вопросы, перспективы расширения двустороннего партнерства между Азербайджаном и Сингапуром», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)