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Обсуждены перспективы расширения партнерства между Азербайджаном и Сингапуром

Политика Материалы 24 сентября 2022 09:17 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы расширения партнерства между Азербайджаном и Сингапуром

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БАКУ /Trend/ - В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом Джейхун Байрамов написал в Twitter.

«Рад встретиться на Генеральной Ассамблее ООН с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Мы обсудили региональные вопросы, перспективы расширения двустороннего партнерства между Азербайджаном и Сингапуром», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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