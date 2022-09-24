Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая министерством обороны Армении о якобы совершенной подразделениями азербайджанской армии провокации, является абсолютно ложной и не имеет под собой никаких оснований.

Об этом Trend сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«Мы категорически опровергаем это. Заявляем, что это очередная провокационная дезинформация армянской стороны», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)