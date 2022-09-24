Президент Ильхам Алиев: Нас радует то, что сегодня братский Туркменистан идет по пути стабильного и динамичного развития и добивается больших успехов

БАКУ /Trend/ - Нас радует то, что сегодня братский Туркменистан идет по пути стабильного и динамичного развития и добивается больших успехов в политической, экономической, социальной и других сферах.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня Независимости Туркменистана.

«Воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей. Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы добьемся дальнейшего углубления дружественных отношений между нашими странами, как двустороннего, так и многостороннего взаимного эффективного сотрудничества с богатым потенциалом», - говорится в письме.