Операция "Железный кулак" и историческая справедливость, восстановленная Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - Неисполнение резолюций ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЕС и других международных организаций, которые были приняты за последние 30 лет в связи с урегулированием бывшего карабахского конфликта, а также то, что между агрессором и стороной, потерпевшей от его действий, не делалось никаких различий, подталкивало Армению к еще более масштабным провокациям. Премьер-министр Никол Пашинян, пришедший к власти в Армении в результате революции в мае 2018 года, и его команда, вдохновленные атмосферой безнаказанности, созданной международными организациями для Еревана, начали озвучивать новые военно-политические претензии к Азербайджану.

Нелепые заявления и шаги правительства Никола Пашиняна против Азербайджана:

- премьер-министр Армении Никол Пашинян использовал выражение "Карабах - это Армения";

- была предпринята попытка переноса "парламента" незаконного режима в город Шуша;

- бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выступил из США с лозунгом "новая война за новые территории".

Реализация военно-политических угроз армянской власти на практическом этапе

Официальный Ереван с конца 2019 года приступил к практической реализации риторики военных угроз, которую он использовал в адрес Баку, и начал обстреливать из тяжелых вооружений села в прифронтовой зоне Азербайджана. 12 июля 2020 года провокация, совершенная Арменией на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, привела к пику военной напряженности между Ереваном и Баку. Несмотря на то, что азербайджанская армия своими жесткими ответными мерами сорвала провокационные планы Армении, Ереван не отказался от своих оккупационных намерений.

Обострение армянских провокаций и путь, ведущий к войне

"Товузские бои" и последовавшие за ними политико-дипломатические события были предвестниками приближения исторической победы азербайджанского народа. Наличие шехидов в товузских боях, попытки армянской армии совершить широкомасштабные провокации уже не в Карабахе, а на границе, продолжающееся безразличие международных организаций к происходящим событиям - все это вызывало в азербайджанском обществе еще большее возмущение и усиливало ненависть к врагу. Военная активность с армянской стороны усилилась, в армянскую армию привлекали новых военнослужащих, вооружалось гражданское население. В течение августа-сентября 2020 года Армения вела еще более интенсивный обстрел из тяжелого оружия гражданского населения, сел в районах Азербайджана, прилегающих к линии фронта, диверсии армянской стороны не прекращались. Естественно, что азербайджанская армия не могла бездействовать перед лицом армянских провокаций. Начинался очень важный этап в современной истории Азербайджана.

27 сентября 2020 года азербайджанское телевидение, радио, сайты и социальные сети распространяли следующую новость: «Утром в результате осуществленной вооруженными силами Армении широкомасштабной провокации и интенсивного обстрела позиций азербайджанской армии и населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра, в целях предотвращения боевой активности армянской армии и обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии было принято решение о начале молниеносной контрнаступательной операции по всему фронту». Ответ нашей армии на армянскую провокацию 27 сентября по приказу Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева произвел шок в армянском обществе и правительстве. Ереван поспешно объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, что послужило в короткие сроки дальнейшему обострению противостояния, началу широкомасштабных военных действий.

Операция "Железный кулак" и восстановление исторической справедливости

Азербайджан, хотя и сильнее Еревана в военном, политическом и экономическом плане, на протяжении почти 30 лет выступал за мирное решение конфликта, в рамках международного права, в соответствии с резолюциями ООН, прилагал для этого серьезные усилия. В начальный период конфликта Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по Карабаху. Согласно этим резолюциям, армянская армия должна была быть безоговорочно выведена с азербайджанских земель.

Члены Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия, взявшие на себя роль посредников между сторонами для мирного урегулирования конфликта, не действовали в соответствии со своей миссией, не выполняли своих обязательств. Несмотря на то, что Азербайджан настаивал на выполнении резолюций, принятых по конфликту, ООН не предприняла никаких позитивных шагов, не оказала давления на агрессора. Должен ли был Азербайджан, на стороне которого правда, ждать реализации резолюций ООН по Карабаху на фоне не прекращавшихся провокаций военно-политического руководства Армении и его атак на азербайджанское гражданское население? Конечно, нет.

Под руководством Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, Президента Ильхама Алиева на основании статьи 51 Устава ООН о праве государств на самооборону была начата операция «Железный кулак» по освобождению азербайджанских земель, которые находились под оккупацией около 30 лет. В результате Армения пала перед мощью азербайджанской армии на колени и вынуждена была подписать акт о капитуляции.

Территории Азербайджана, освобожденные в результате успешной операции "Железный кулак" :

- Джебраильский район - 4 октября 2020 года;

- Физулинский район - 17 октября 2020 года;

- Зангиланский район - 20 октября 2020 года;

- Губадлинский район - 25 октября 2020 года;

- Город Шуша - 8 ноября 2020 года.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении, Ереван должен был без боя вернуть Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы:

- Агдамский район - 20 ноября 2020 года;

- Кяльбаджарский район - 20 ноября 2020 года;

- Лачинский район - 1 декабря 2020 года;

- Согласно трехстороннему заявлению, в отдельных районах Карабаха на пятилетний срок должен был быть развернут российский миротворческий контингент.

Обязательства, взятые Арменией, согласно трехстороннему заявлению:

- Армения должна вывести из Карабаха свои незаконные вооруженные формирования;

- разблокировать транспортную инфраструктуру, связывающую Нахчыван с материковой частью Азербайджана;

- принять меры для восстановления движения транспорта (Зангезурский коридор) в регионе.

Международное давление на Азербайджан во время войны и успешные дипломатические шаги Президента Ильхама Алиева

С первых дней войны военно-политическое руководство Армении, получившее тяжелые ответные удары, находилось в замешательстве и отчаянном положении. Выход премьер-министр Никол Пашинян видел главным образом в том, что звонил Президенту России Владимиру Путину и Президенту Франции Эммануэлю Макрону, прося их, буквально умоляя, остановить Азербайджан. Некоторые международные организации и ряд государств, которые 30 лет не предпринимали практических шагов по урегулированию конфликта, с самого начала войны оказывали давление на Азербайджан. В своем обращении к народу 26 октября 2020 года Президент Ильхам Алиев рассказал о давлении на Азербайджан и дал жесткий ответ на необоснованные претензии этих сил.

«Я говорил на протяжении последних нескольких лет, мир уже не прежний. Фактор силы выходит на передний план и сделали это не мы. Посмотрите, считаются ли сегодня большие государства с международным правом? Нет. Считаются ли они с Советом Безопасности ООН? Нет. Все делают, что хотят на своих местах, на своей стороне, один вошел туда, другой – сюда, третий делит какие-то территории. Нет и следа от международного права. Так почему же мы должны защищать это? Хотя, мы защищаем, не предпринимаем каких-либо шагов вне закона. Мы не входим на территорию Армении, восстанавливаем признанные международным сообществом территории. Если постоянные члены Совета Безопасности ООН, сопредседатели Минской группы не смогли сделать этого, то пусть отойдут в сторону, не мешают. В отличие от Армении мы ни у кого не просим помощи. Пусть не мешают и не испытывают терпение азербайджанского народа», - сказал глава государства.

Естественно, некоторые проармянские организации и государства были вынуждены молчать - выступления Президента Ильхама Алиева основывались на исторических фактах. Также связывали руки проармянским организациям во время войны политическая поддержка Азербайджана Турцией, Израилем и Пакистаном, демонстрация Россией нейтральной позиции на фоне напряженности.

Президент Ильхам Алиев сыграл важнейшую роль в доведении справедливой позиции Азербайджана до мировой общественности как до, так и во время 44-дневной войны, и продолжает эту миссию и сейчас. Глава государства преподал урок истории сотрудникам ряда иностранных телекомпаний.

Отвечая на вопрос журналиста немецкого телеканала ARD "Почему Карабах так важен для Азербайджана?", глава государства сказал: «Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-Вестфалия? Это - наша земля, наша международно признанная территория. Это - не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это - вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права. Международное право и вся международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге».

Последовательный ответ Президента Ильхама Алиева французским властям во время интервью телеканалу «Аль-Арабия» был следующим: «Они должны отстать от Азербайджана, отстать от региона. Мы здесь на своей земле. Наши земли были оккупированы. Если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половину жителей которого составляют армяне, позволит им провозгласить Нагорно-Карабахскую республику и предоставит независимость. Пусть предоставят независимость Корсике, баскам. Почему они требуют от нас предоставления независимости Нагорному Карабаху? Какое они имеют право требовать этого от нас? Они должны прекратить выдвигать такие обвинения. Должны прекратить нападать на Азербайджан, подрывать наш авторитет».

Президент Азербайджана дал около 30 телевизионных интервью за 44 дня. Интервью главы государства иностранным медиа во время Отечественной войны публиковались ведущими агентствами. Глава государства аргументированно, последовательно и терпеливо отвечал на все вопросы, в том числе провокационного характера, обезоруживая тех, кто пытался распространять дезинформацию против Азербайджана.

День нашей гордости - 27 сентября

Наши военнослужащие и офицеры, проявившие отвагу в боях за территориальную целостность Азербайджана, гражданские лица в тылу, весь наш народ в целом, сплотившись в единый кулак, нанесли сокрушительные удары по врагу. Азербайджанский народ освободил оккупированные земли ценой крови и жизней шехидов. В Отечественной войне погибли 2 908 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, сотни военнослужащих были ранены. Во время войны в результате вражеских провокаций погибли около 100 мирных жителей, среди которых были дети и женщины. Более 400 мирных жителей получили ранения, 2 406 частных домов, 92 многоквартирных дома и 423 гражданских объекта были повреждены и пришли в негодность. Ракетным обстрелам подверглись города и села Агдамского, Бардинского, Физулинского, Гянджинского, Геранбойского, Нафталанского, Мингячевирского и Тертерского районов.

Наше государство высоко ценит воинскую доблесть своих сыновей и дочерей, чтит память шехидов, окружает заботой их семьи. В Азербайджане по поручению Президента Ильхама Алиева реализуются государственные программы с целью улучшения социально-бытовых условий семей шехидов и ветеранов, принимаются интенсивные меры для решения их проблем.

Цитата из речи Президента Ильхама Алиева: "Мы одержали эту победу ценой крови наших шехидов. Шехиды вечно живут и будут жить в наших сердцах. Да ниспошлет Аллах вам терпения. Вы – отцы и матери вырастили для нашего народа и государства прекрасных людей. Жизнь их была непродолжительной, но они ушли в вечность, они навечно вписали свои имена в славную историю азербайджанского народа".

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

27-е сентября с гордостью отмечается в современной истории Азербайджана. Отважные сыновья Азербайджана ценой своей крови и жизни освободили от оккупации земли страны, которые на протяжении 30 лет были под гнетом врага. В то же время в Отечественной войне мы не только освободили находившиеся под оккупацией 20 процентов наших земель, но и отомстили за Ходжалинский геноцид, геноцид 31 Марта, за почти 30 тысяч наших соотечественников, убитых в Первой Карабахской войне.

Уникальная боевая тактика азербайджанской армии

44-дневная война завершилась блестящей победой Азербайджана, наши земли были освобождены от оккупации. Армянская сторона практически каждый день раскрывает новые факты о своих позорных поражениях. 400 отважных воинов Азербайджана принудили бежать более трех тысяч армянских военнослужащих, укрепившихся в Шуше. Этот позор армян повторился и в направлении Джебраильского района. Вооруженные формирования, не сумевшие противостоять азербайджанской армии, вынуждены были спасаться бегством.

В то время как азербайджанские солдаты несли на плечах своих раненых товарищей, армяне бежали, бросая и пожилых людей. Победа Азербайджана изучается во всем мире как с точки зрения технических возможностей, так и оперативных шагов, подготовки и выполнения операций. Это способ ведения войны нового поколения, при котором планирование, техническое оснащение, внедрение технологий, использование беспилотников, правильное планирование и проведение операций, боеспособность и моральный дух наших военнослужащих, соединившись, образовали единое целое. Азербайджанский народ продемонстрировал миру уникальный пример единства, а наша армия - новую в военной науке тактику.

Миф о "непобедимости" армянской армии и его разгром за 44 дня

"Карабахский клан" много лет внушал армянскому обществу, что армия страны "непобедима". Азербайджанская армия за 44 дня показала как армянскому обществу, так и покровителям Армении, какая армия непобедима. Весь мир стал свидетелем того, что мысль "армянский народ - воинственный народ" является не чем иным, как мифом. Согласно данным, армянская армия потеряла в 44-дневной войне более 10 тысяч военнослужащих, тысячи военнослужащих были объявлены в розыск как дезертиры. Всего армянской армии был нанесен ущерб в размере около 3 миллиардов долларов США.

Техника армянской армии, уничтоженная во время 44-дневной войны:

- противотанковые средства - 53,

- реактивные системы "Смерч" - 4,

- "Град" - 97,

- "Ураган" - 2, один ракетный комплекс "Ярс", один огнемет TOS,

- ЗРК "S-300" - семь огневых установок,

- семь огневых установок, один радиолокатор "S-300" и два ЗРК "S-300" ,

- одна радиолокационная станция "Оборона",

- пять зенитно-ракетных комплексов "TOR",

- 40 зенитно-ракетных комплексов "Оса",

- четыре зенитно-ракетных комплексов "Куб",

- один зенитно-ракетный комплекс "Круг",

- 14 ЗРК "Застава",

- два ЗРК "S-125",

- 22 беспилотника,

- два оперативно-тактических ракетных комплекса"Эльбрус",

- одна баллистическая ракета,

- один ракетный комплекс "Точка-У" ,

- пять средств радиоэлектронной борьбы,

- две командно-штабные машины "R-142",

- одна радиолокационная станция "Небо-М",

- семь различных радиолокационных станций,

- четыре средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент".

Уничтоженная и захваченная в качестве трофеев вражеская техника:

- 28 самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика" уничтожены, 5 - захвачены в качестве трофеев,

- 315 пушек различного калибра уничтожены, 37 - захвачены в качестве трофеев,

- 63 миномета уничтожены, 62 - захвачены в качестве трофеев,

- 10 специальные автомобилей уничтожены, 93 - захвачены в качестве трофеев,

- 178 гранатометов захвачены в качестве трофеев,

- 10 тракторов, пять зенитных установок "Шилка" захвачены в качестве трофеев,

- 1380 единиц огнестрельного оружия захвачены в качестве трофеев,

- уничтожены 7 командных пунктов, 11 складов с боеприпасами,

- 287 танков уничтожены, 79 - захвачены в качестве трофеев,

- 69 боевых машин пехоты уничтожены, 47 - захвачены в качестве трофеев,

- уничтожены пять самолетов "Su-25",

- 252 грузовых автомобиля уничтожены, 270 - захвачены в качестве трофеев.

Азербайджан не только положил конец 30-летней оккупации, но и создал новые реалии, связанные с будущим Южного Кавказа и мира в целом.

Военные, политические и экономические успехи Азербайджана

- Всему миру доказана ценность Карабаха для азербайджанского народа;

- Положен конец 30-летней оккупации;

- Армянская армия уничтожена, миф о ее "непобедимости" развенчан;

- Международным организациям доказано, что есть путь решения конфликта с применением силы;

- Незаконный режим в Карабахе пал;

- Приняты важные решения по обеспечению прямого транспортного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой;

- Созданы благоприятные условия для подписания мирного договора с Арменией;

- Армения повержена в политическом, военном и экономическом плане;

- Азербайджан привнес новую боевую тактику в мировую военную историю;

- В повестку дня было включено строительство Зангезурского коридора и транспортные возможности Азербайджана начали расти;

- В Армении начались политические метания, которые все еще продолжаются;

- Мир увидел военную, политическую и экономическую мощь Азербайджана;

- Наша страна еще раз узнала своих друзей и врагов;

- В Карабахе начались масштабные созидательные работы и стартовало "Большое возвращение";

- Освобождение от оккупации исторического города Шуша еще больше воодушевило наш народ;

- И, наконец, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева доказал миру и покровителям Армении, что “Карабах - это Азербайджан!”.